Зарядная станция для электромобилей появится в Одинцове

Двадцать медленных электрозарядных станций от компании «Мособлэнерго» появится в 15 муниципалитетах Московской области. Также такие станции будут в Одинцовском городском округе.

Помимо Одинцовского округа медленные станции появятся в Домодедово, Коломне, Серебряных прудах, Долгопрудном, Химках, Клину, Мытищах, Ивантеевке, Егорьевске, Куровском, Раменском, Сергиевом Посаде, Черноголовке и Щелково.

Мощность медленных станций ниже чем у стандартных. Они заряжают электроавтомобили не так быстро — время зарядки в зависимости от состояния аккумулятора варьируется от нескольких часов до суток. К преимуществам относят экономичность, большую экологичность и сбережение ресурса аккумуляторных батарей.

Одновременно с медленными станциями в Московской области продолжится установка обычных быстрых электрозарядных станций.