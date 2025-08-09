Зарядку провели для воспитанников детского туберкулезного санатория в Серпухове

Активисты общественного движения «Здоровое Отечество» организовали акцию «Марафон зарядок» для воспитанников Малаховского детского туберкулезного санатория. Они показали детям эффективные упражнения на укрепление здоровья.

Мини-тренировку провел руководитель патриотических проектов Сергей Ситников. Ребятам продемонстрировали комплекс упражнений, разработанных с учетом возраста и физических возможностей.

Дети выполнили разминку, упражнения на гибкость и координацию. Кроме того, для них организовали подвижные игры.

Отметим, что представители общероссийского движения «Здоровое Отечество» и дальше планируют проводить такие мероприятия в детских учреждениях.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Серпухова проверил готовность школ к новому учебному году. Комиссия оценила в том числе качество выполненных ремонтных работ.