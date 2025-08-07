Глава Серпухова проверил готовность школ к новому учебному году

За несколько недель до начала нового учебного года глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, а также депутаты окружного Совета Николай Пушкин и Максим Валиков осмотрели несколько школ. Комиссия оценила уровень готовности образовательных учреждений к приему учеников и качество выполненных ремонтных работ.

Специалисты обновляют фасад здания школы № 1 и бассейна. Они также меняют инженерные сети и двери, устанавливают окна, монтируют стяжки пола и штукатурят стены. В школе № 2 проводят электротехнические и кровельные работы. Помимо этого, строители монтируют слаботочные системы, шпаклюют и красят стены, обустраивают потолки и устанавливают лестничные перила, а также обновляют ограждения вокруг здания.

Готовят к приему учеников и образовательный комплекс имени Владимира Храброго. Так, в школе № 6 специалисты монтируют крышу, стяжки пола и потолочные системы. Также рабочие укладывают плитку, штукатурят стены и укрепляют металлоконструкции. На первом этаже школы № 17 строители выполняют каменную кладку, монтаж перегородок третьего этажа и шпаклевку потолка спортивного зала.

В Центре непрерывного образования, в школе № 9, подрядчик монтирует окна, укладывает плитку на стены и полы. Параллельно специалисты обновляют фасад здания, выполняют электромонтажные работы, устанавливают системы отопления и вентиляции.

Территории вблизи каждого учебного заведения также благоустраивают. Перед подрядчиком стоит задача завершить все капитальные работы ко Дню знаний, чтобы педагоги и дети смогли вернуться в обновленные образовательные учреждения.

Отметим, что реконструкцию учебных заведений проводят в рамках проекта «Школа современного образования».