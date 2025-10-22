Зарядку проведут на набережной в Солнечногорске на этой неделе

С 22 по 26 октября городской парк культуры и отдыха и набережная «Выстрел» в Солнечногорске станут площадками для проведения активных и творческих мероприятий для всей семьи. Участие во всех программах бесплатное.

Для любителей рукоделия подготовлены мастер-классы «Магия творчества» и «Осенние забавы». Кроме того, гостей ждут игровые программы, настольные игры, а также спортивные активности — утренняя зарядка, еженедельный забег «5 верст», тренировка и занятия по зумбе.

«Осень продолжает завораживать нас насыщенными красками и мягкой прохладой, которую приносит ветер с живописного озера Сенеж. Приходите всей семьей, чтобы насладиться чарующей атмосферой парков Солнечногорска и провести время с пользой!», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подробное расписание событий, новости и обновления доступны на афишах в парке, в официальном телеграм-канале и на сайте.

Возрастное ограничение 0+.