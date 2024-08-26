Зарядка с гимнасткой Марией Пасекой пройдет в Балашихе 31 августа

В Пестовском парке Балашихи состоится зарядка с Марией Пасекой — российской гимнасткой, четырехкратной призеркой Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке. Это мероприятие пройдет в рамках фестиваля летних видов спорта, который стартует в парке 31 августа в 9:00.

Мария Пасека, заслуженный мастер спорта России и член сборной команды, приглашает жителей и гостей Балашихи присоединиться к зарядке. Участие в мероприятии бесплатное, и это отличная возможность зарядиться энергией и получить советы от настоящего чемпиона.

Пестовский парк, завершивший масштабную реконструкцию в 2021 году, стал настоящим центром притяжения для жителей города. Здесь есть памп-трек, лыжероллерная трасса, аптекарский огород и множество других активных зон для отдыха и спорта.

Отметим, что в случае неблагоприятных погодных условий возможны изменения в расписании мероприятий. Дополнительную информацию можно получить в Управлении по физической культуре, спорту и работе с молодежью по телефону: 8-495-521-67-67 доб. 5653.

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