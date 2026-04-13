«Заречье-Одинцово» вернулось в тройку лидеров чемпионата России по волейболу

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщила, что подмосковный женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» завоевал серебряные медали чемпионата России. Этот результат стал историческим: впервые за последние 16 лет подмосковные волейболистки вышли в финал турнира и боролись за золотые медали.

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов прокомментировал: «Важное достижение для подмосковной команды — за последние три сезона „Заречье-Одинцово“ не только вернулись в призовую тройку, но уже сделали серьезную заявку на победу в чемпионате».

Решающий матч прошел на домашней площадке подмосковной команды при полных трибунах и завершился со счетом 3:0 в пользу команды «Динамо-Ак Барс». Несмотря на поражение, главный тренер «Заречья-Одинцово» Константин Ушаков выразил оптимизм: «Серебряные медали — это прогресс. Сейчас, после игры, конечно, горечь от поражения остается, но в принципе сезон провели очень неплохо».

Серебряных наград удостоились: Ольга Бирюкова, Елена Гатина, Виктория Буркова, Надежда Столяр, Ульяна Ермолаева, Богумила Бярда, Елена Младенова, Светлана Масалева, Ева Павлович Мори, Анна Хабибрахманова, Ангелина Сперскайте, Ирина Соболева, Юлия Максимова и Юлия Бровкина.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram (https://t.me/minsportmo), VK (https://vk.com/minsportmosobl) и МАХ (https://max.ru/id5047132964_gos).