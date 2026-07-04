Зарайск преобразился и приглашает гостей

Зарайск заметно изменился с 2019 года. Улицы Красноармейская, Советская и площадь Революции получили новое оформление. Сейчас — идеальное время, чтобы увидеть обновленный город.

Гостей часто интересует, с чего начать осмотр достопримечательностей. Маршрут обычно начинается со смотровой площадки Водонапорной башни на Красноармейской улице. Она открыта ежедневно и предлагает лучший вид на окрестности. Затем стоит посетить Зарайский кремль — древнюю крепость, которая является настоящим местом силы.

Сразу за стенами кремля начинается благоустроенная набережная, по которой можно дойти до святого источника «Белый колодец». Это невероятно умиротворяющее место.

Завершить день лучше на Красноармейской улице, которую в народе прозвали Зарайским Арбатом. Прогулка здесь пропитана духом купечества и истории.

В августе этого года Зарайск отметит 880 лет. Юбилей — отличный повод познакомиться с городом поближе.