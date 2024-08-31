Зарайск поборется за звание культурной столицы 2026 года

Городской округ Зарайск присоединился к числу участников всероссийского конкурса «Культурная столица 2026 года». Жители и все россияне имеют возможность поддержать свой город, проголосовав за него до 1 декабря.

Для участия в голосовании необходимо зайти в личный кабинет на портале госуслуг.

Сейчас Зарайск набрал 20 843 голоса, что значительно ниже показателей лидирующих городов: Владимира (86 658), Владивостока (72 445) и Екатеринбурга (71 402).

Зарайск активно стремится стать центром культурной агломерации Московской области. Город тесно связан с выдающимися личностями, такими как Федор Достоевский и Анна Голубкина, которые оказали значительное влияние на культуру и историю России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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