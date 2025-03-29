«Запустили 159 предприятий». Воробьев рассказал об импортозамещении в Подмосковье

Три года назад в Подмосковье приняли закон об импортозамещении. Он простимулировал создание собственных производств и стал снижать зависимость от зарубежных товаров. В официальном Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал, что за это время в регионе запустили 159 новых предприятий, в планах — еще 85 проектов.

Сейчас в регионе реализуется импортозамещение в разных областях: от фармы и легкой промышленности до пищевых производств и машиностроения. В программе заявлено 414 инвестпроекта. Они создадут 33,5 тысячи рабочих мест, указывает Воробьев.

Компании, которые уже запустились, начали успешно набирать обороты. Например, в прошлом году производитель детского питания «Инфаприм» из Истры нарастил мощности в три раза. Это позволит предприятию выпускать до 15 тысяч молочных смесей в год. Кроме того, сейчас компания модернизирует процесс выпуска энтерального питания и собирается открыть для этого новую площадку.

В 2024 году разработчик дорожно-строительной техники «Импульс» построил новый цех. Это позволило увеличить производство уникального оборудования и создать 30 рабочих мест.

Также в Подмосковье идет выпуск косметических товаров и бытовой химии, отмечает губернатор. Сейчас предприятие «Коттон Клаб» в Балашихе выпускает более 85 миллионов пачек ватных палочек, по 200 миллионов упаковок влажных салфеток и подгузников.