Запрет на запуск салютов ввели в Жуковском до 31 января

Администрация округа ввела запрет на применение пиротехнических устройств всех видов, начиная с 23 декабря текущего года и заканчивая концом января 2026 года. Постановление вступило в силу и направлено на обеспечение общественной безопасности.

Однако существует исключение из общего правила: разрешено использование продукции первой категории риска, регламентированной техническими нормами Таможенного союза относительно безопасности пиротехнических изделий. Под данную категорию попадают исключительно изделия с низким уровнем потенциальной угрозы, такие как детские хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

«Основной целью введения ограничений является поддержание порядка и спокойствия среди местных жителей, защита имущества и здоровья граждан от возможных негативных последствий неконтролируемого использования потенциально опасных предметов массового потребления», — сообщили в администрации округа.

В целях профилактики нарушений сотрудникам правоохранительных органов совместно с представителями службы МЧС поручено проведение просветительской кампании среди населения, направленной на предотвращение несанкционированного применения запрещенных типов пиротехники и создание условий для соблюдения закона всеми жителями наукограда.