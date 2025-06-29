Заплыв на сапбордах и пенная вечеринка прошли в День молодежи в Люберцах

В городском округе Люберцы масштабно отметили День молодежи. Праздник прошел в Наташинском парке в последнюю субботу июня.

Территория парка стала центром притяжения для молодых людей: здесь устроили соревнования по сапбордингу, гигантские настольные игры, выступления артистов, пенную дискотеку и многое другое.

Особое внимание привлекла площадка люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, где посетителям показывали экипировку и обмундирование военнослужащих, а также демонстрировали квадрокоптеры.

Глава округа Владимир Волков обратился к молодежи с теплыми словами поддержки.

«Молодежь Люберец, вы — генераторы идей, двигатели прогресса и сердце округа. Мы верим в вас и всегда готовы поддержать ваши смелые начинания. Пусть самые заветные мечты сбудутся именно здесь, в родном округе», — отметил Волков.