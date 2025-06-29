Заплыв на сапбордах и пенная вечеринка прошли в День молодежи в Люберцах
В городском округе Люберцы масштабно отметили День молодежи. Праздник прошел в Наташинском парке в последнюю субботу июня.
Территория парка стала центром притяжения для молодых людей: здесь устроили соревнования по сапбордингу, гигантские настольные игры, выступления артистов, пенную дискотеку и многое другое.
Особое внимание привлекла площадка люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, где посетителям показывали экипировку и обмундирование военнослужащих, а также демонстрировали квадрокоптеры.
Глава округа Владимир Волков обратился к молодежи с теплыми словами поддержки.
«Молодежь Люберец, вы — генераторы идей, двигатели прогресса и сердце округа. Мы верим в вас и всегда готовы поддержать ваши смелые начинания. Пусть самые заветные мечты сбудутся именно здесь, в родном округе», — отметил Волков.
Кроме того, гостей праздника ожидали заплывы на сапбордах, зона гигантских игр, динамичная дискотека под открытым небом, пенная вечеринка, мастер-класс по граффити, творческая площадка «Движение Первых», энергичные выступления групп GB, MARENGO и Би3, а также разнообразные интерактивные активности.
Мероприятие прошло в рамках губернаторской программы Московской области «Лето в Подмосковье».