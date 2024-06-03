Заплыв на открытой воде Корневского карьера прошел в Люберцах

​Свыше 350 спортсменов стали участниками заплыва на открытой воде в Подмосковье. Турнир прошел в городском округе Люберцы в рамках Кубка чемпионов Swimcup. Об итогах сообщили в Минспорте Московской области.

Денис Гладченко стал победителем на дистанции один километр, а заплыв на два километра принес победу Дмитрию Иванову. Следующие три места достались женщинам. На дистанции три тысячи метров пьедестал почета оказался полностью мужским: Даниил Серебренников, Аркадий Выходцев и Антон Лосев. Первой среди женщин стала Софья Коваль, которая заняла восьмую строчку в общем зачете.

В заплыве приняли участие представители 11 регионов России. Многие из них отказались от гидрокостюмов, потому что вода в Корневском карьере успела прогреться до 24 градусов.

​Следующий старт в рамках Кубка чемпионов Swimcup пройдёт 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском округе. ​Оставить заявку на участие в одном из заплывов можно на официальном сайте серии swimcup.ru.

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