Запись в колледж онлайн вошла в рейтинг популярных услуг в Подмосковье за неделю

Жители Подмосковья на прошлой неделе свыше 5,5 тысячи раз воспользовались услугой «Запись в колледж». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Наиболее популярной за этот период услугой оказалась «Выписка из домовой книги». Жители Московской области подали свыше 15,8 тысячи заявок на ее оформление.

В число востребованных сервисов также вошли компенсация за домашний телефон (более 9,4 тысячи заявок), выдача и замена социальных карт жителя Подмосковья (свыше 8,5 тысячи) и присвоение адреса (более 4,9 тысячи).

В общей сложности на сайте доступно свыше 420 услуг для жителей и бизнеса. Воспользоваться ими можно также в приложении «Добродел» с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.