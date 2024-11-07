Благотворительная акция по сбору кормов для животных прошла в Мытищах

Участие в мероприятии приняли ученики и школы № 19 в Мытищах и их родители. Целью было обратить внимание на проблемы животного мира и научить детей милосердию.

Благотворительная акция «Дай лапу, друг» стала частью проекта «Защита животного мира», которую организовал секретарь первичного отделения № 48 партии «Единая Россия» Сергей Калинов. Большой запас корма, наполнителей и игрушек для животных из приюта собрали в ходе мероприятия.

Помощь бездомным животным может научить детей быть милосердными, умению сострадать, проявлять к братьям нашим меньшим самые теплые человеческие чувства.

Главная цель акции — обратить внимание человечества на проблемы животного мира, защитить окружающую среду, повысить активность со стороны жителей в этом направлении.

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