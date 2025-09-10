Занятия проекта «Школа безопасности» прошли в библиотеке № 2 в Ленинском округе

Лекции по бытовой безопасности провели для школьников в Ленинском округе. Их организовали благодаря специальному проекту.

В рамках проекта детей обучают правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. С ними общаются правоохранители и волонтеры.

В этот раз на лекции побывали 35 учеников третьего класса Видновской школы № 10. Ребята узнали, как безопасно добираться домой в темное время суток, что делать, если кто-то преследует, и как реагировать на предложения незнакомцев проводить до дома.

«Мы объясняем детям, что ни в коем случае нельзя соглашаться идти куда-либо с незнакомцами, даже если они предлагают что-то привлекательное. Лучше обратиться за помощью к знакомому взрослому — учителю, — или позвонить маме или папе. Дети, конечно, знают, что нельзя брать конфеты у чужих, но мы хотим научить их, как действовать в самых разных ситуациях», — отметила руководитель проекта «Школа безопасности» Дарья Валеева.

Отметим, что всего в мероприятиях «Школы безопасности» уже поучаствовали свыше 200 детей.