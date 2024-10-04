Занятия по верховой езде для пенсионеров проведут в чеховской деревне Прохорово

Для участников губернаторской программы «Активное долголетие» из Чехова организовали занятия по катанию верхом на лошадях на ипподроме в деревне Прохорово. С октября по декабрь 2024 года пенсионеры примут участие в проекте «Будь на коне».

Долголеты уже начали заниматься в иппоклубе «Берегиня», который находится в деревне Прохорово городского округа Чехов. Они стали участниками нового проекта «Будь на коне», он пройдет с октября по декабрь этого года.

Пенсионеры уже обучились основам ухода за лошадьми, освоили базовые навыки управления им.

Отметим, что проект «Будь на коне» реализуют при поддержке фонда президентских грантов. Он помогает людям старшего поколения укреплять физическое и психологическое здоровье, поддерживать социальную активность, обмениваться опытом с другими участниками.

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