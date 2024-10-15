Занятия по танцам проведут для участников «Активного долголетия» в Ногинске

В центральном парке Ногинска пройдут занятия по спортивно-бальным танцам «Танцы Голд». Мероприятие ориентировано на участников проекта «Активное долголетие».

Занятие для представителей старшего поколения проводятся регулярно по вторникам и четвергам. Также активные жители округа могут поучаствовать в Северной ходьбе не только в центральном, но и Глуховском парке округа.

Для подрастающего поколения в парках Богородского округа проходят мастер-классы по изучению основ живописи и классической скульптуры под руководством профессиональных художников.

В воскресенье, 20 октября, в парке «Липовая аллея» в Электроуглях и центральном парке в Ногинске отметят День отца. Активности подготовили для юных гостей.

Продолжится мероприятие концертными программами, квест-игрой «С папой хоть куда» и спортивными состязаниями. Кроме того, «Липовая аллея» удивит выставкой необычных машин от автоклуба «Угли рейсинг».

Отметим, что регулярное проведение таких мероприятий стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

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