Занятия по тактической медицине и первой помощи прошли в Котельниках

Обучающий курс «Медицина первой помощи» был направлен на отработку действий в экстренных ситуациях. Мероприятие прошло с целью повышения грамотности населения в сфере безопасности.

Участниками занятия были педагоги, директора школ, члены Общественной палаты и другие специалисты, работающие с людьми. Опытный инструктор Евгений Прокопенко, специализирующийся на подготовке студентов, курсантов и различных профессиональных групп, рассказал о способах оказания первой помощи: сердечно-легочной реанимации, методах остановки кровотечений и стабилизации пострадавшего до приезда врачей.

После лекции все присутствующие отработали полученные знания на практике. Они задавали вопросы и детально разбирали сложные случаи, пробовали применить новые навыки на манекенах.

По окончании занятий каждый участник получил сертификат о прохождении обучения «Тактическая медицина и оказание первой помощи в экстремальных условиях». Такие мероприятия повышают готовность общества к оперативному реагированию в критических ситуациях, что в

итоге поможет спасать человеческие жизни.