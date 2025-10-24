Занятия по рубке шашкой и северной ходьбе пройдут в парках Воскресенска
Жителей и гостей городского округа приглашают посетить парки. С 27 октября по 2 ноября там запланированы творческие, развлекательные и спортивные мероприятия.
Юных посетителей парка усадьбы Кривякино ждут игровые программы на главной площади, творческие мастерские в павильоне около фонтана и познавательные беседы. Освоить искусство рубки шашкой можно будет на мастер-классе, который пройдет возле лабиринта.
В парке «Москворецкий» во вторник, 28 октября, состоится игровая программа для детей, а также можно будет освоить настольные игры в «ИгроКлубе».
В среду, 29 октября, самых маленьких гостей парка приглашают на традиционную «Веселую зарядку».
В четверг, 30 октября, пройдут мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой.