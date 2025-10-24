Занятия по рубке шашкой и северной ходьбе пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают посетить парки. С 27 октября по 2 ноября там запланированы творческие, развлекательные и спортивные мероприятия.

Юных посетителей парка усадьбы Кривякино ждут игровые программы на главной площади, творческие мастерские в павильоне около фонтана и познавательные беседы. Освоить искусство рубки шашкой можно будет на мастер-классе, который пройдет возле лабиринта.

В парке «Москворецкий» во вторник, 28 октября, состоится игровая программа для детей, а также можно будет освоить настольные игры в «ИгроКлубе».