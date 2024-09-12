Занятия по профориентации провели для школьников в Зарайске

В Зарайске для учащихся 9-11-х классов провели мероприятие по профориентации. Ребятам рассказали о технических специальностях.

Гостями встречи стали представители Луховицкого авиационного завода и Коломенского политехнического института. Они рассказали ребятам о профессиях авиаконструктора, инженера, программиста и технолога.

Участие в занятии приняли порядка 250 старшеклассников и глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко. Он отметил пользу таких мероприятия для будущей профориентации детей.

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