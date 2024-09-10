Минобразования Подмосковья перейдет под кураторство Людмилы Болатаевой

Министерство образования Подмосковья будет курировать первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев .

«Еще одно важное изменение — Минобразования переходит в блок, курируемый первым заместителем председателя правительства Людмилой Болатаевой», — сказал губернатор на заседании правительства региона.

Образованию в Подмосковье уделяют традиционно большое внимание. Ежегодно в регионе открываются десятки новых школ и детских садов, еще столько же капитально ремонтируют. Людмила Болатаева будет курировать это направление и развивать сферу для достижения еще более значимых результатов.

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