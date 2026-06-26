Занятия по первой помощи провели в детском лагере в Воскресенске

В детском оздоровительном лагере «Дубравушка» в Воскресенске прошли занятия по оказанию первой помощи. Для воспитанников лагеря опытные инструкторы Российского Красного Креста совместно с волонтерами Подмосковья и специалистами молодежного центра «Олимпиец» провели специальные обучающие занятия.

Ребята узнали, что первая помощь — это простые действия, которые может выполнить любой человек до приезда врачей, и именно от них часто зависит здоровье пострадавшего. Программа занятий была насыщенной и максимально практичной.

Дети повторили единый номер экстренных служб 112 и учились четко и спокойно сообщать диспетчеру важную информацию: что случилось, где они находятся и кто пострадал. На специальных манекенах ребята отработали алгоритм действий при порезах и ссадинах: научились правильно оценивать рану, останавливать кровотечение и накладывать повязку из подручных средств.

Инструктор объяснил, почему к месту ушиба нужно прикладывать холод, и показал, как помочь человеку с подозрением на вывих или перелом до приезда медиков. При ожогах юные спасатели запомнили главное правило «охладить и защитить» и узнали, какие народные методы могут только навредить.

Организаторы уверены, что теперь ребята стали более ответственными и готовыми прийти на помощь не только друг другу в лагере, но и своим близким дома. Проект реализуется на территории Воскресенска при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Общественной палаты Московской области.