Занятия по оказанию первой помощи провели для школьников в Истре
Школьники научились предоставлять первую помощь на мастер-классе. Его провел врач-ординатор Истринской клинической больницы.
Врач Сергей Сыткин показал, как действовать в чрезвычайных ситуациях и правильно наложить жгут и повязку, что делать при затруднительном дыхании и многое другое.
Приняли участие в мастер-классе учащиеся из девяти школ округа, активисты «Движения Первых». Занятия провели не только в Истре, но и в Дедовске.
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Занятия по оказанию первой помощи провели для школьников в Истре
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