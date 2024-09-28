Сегодня 18:53 Занятия по оказанию первой помощи провели для школьников в Истре 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра Подмосковье

Истра

Школьники

Школьники научились предоставлять первую помощь на мастер-классе. Его провел врач-ординатор Истринской клинической больницы.

Врач Сергей Сыткин показал, как действовать в чрезвычайных ситуациях и правильно наложить жгут и повязку, что делать при затруднительном дыхании и многое другое.

Приняли участие в мастер-классе учащиеся из девяти школ округа, активисты «Движения Первых». Занятия провели не только в Истре, но и в Дедовске.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Школьники также продемонстрировали, чему научились, на манекене. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в Московской области. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».