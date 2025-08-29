Занятия по художественной гимнастике стали доступны пенсионерам в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха активно развивается программа «Активное долголетие», в рамках которой проводятся занятия по художественной гимнастике под названием «Вихрь Изящности». Эти тренировки стали настоящим подарком для пожилых жителей, стремящихся к активному и здоровому образу жизни.

Занятия проходят регулярно в отделении «Активного долголетия» и включают в себя разнообразные упражнения с использованием мячей и лент. Участницы под музыкальное сопровождение разучивают комплексы движений, которые способствуют развитию координации, гибкости и силы. Особое внимание уделяется растяжке, улучшению мобильности суставов и укреплению мышечного корсета.

Главной целью тренировок является не только освоение техники движений, но и достижение их высокого качества и выразительности. «Вихрь Изящности» помогает пожилым людям не только поддерживать физическую форму, но и улучшать самочувствие, настроение, память и концентрацию. Эти занятия способствуют повышению общего качества жизни, даря участницам радость движения и общения.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на поддержку активного образа жизни и социализацию людей старшего возраста. Присоединиться к занятиям по художественной гимнастике могут все желающие, зарегистрированные в проекте.

Для получения дополнительной информации о расписании и условиях участия можно посетить официальный сайт программы «Активное долголетие» или обратиться в отделение проекта в микрорайоне Железнодорожный по телефону: 8 (495) 529-11-90.