Занятия по газовой безопасности проведут в 68 школах Подмосковья во время каникул

Обучающий курс от «Мособлгаза» пройдет в 68 подмосковных школах. К акции «Безопасные каникулы» присоединятся более двух тысяч ребят. Им расскажут о правилах использования бытового газа.

Как рассказали в региональном Минобразования, занятия проходят ежегодно в рамках проекта "Умные каникулы". Для учащихся младших классов проведут "Газовую эстафету" с выполнением заданий на время, а семи- и восьмиклассники посоревнуются в тематическом квесте.

Для более взрослых школьников проведут профориентационные мероприятия, где расскажут об оборудовании газовиков и особенностях профессии.

Программа продлится до 26 июня. Самые активные школы получат призы, а дети смогут отправиться в лагерь "Детский наукоград" в Рузе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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