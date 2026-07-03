Занятия по бою на мечах и скандинавской ходьбе пройдут в парках Воскресенска

Парки городского округа Воскресенск подготовили обширную программу для жителей и гостей всех возрастов на неделю с 6 по 12 июля 2026 года. Мероприятия пройдут на двух основных площадках — в парке усадьбы Кривякино и в парке «Москворецкий», охватывая творческие, спортивные и познавательные форматы.

В парке усадьбы Кривякино основное внимание уделено семейному досугу. Для юных посетителей на детской площадке организуют творческий мастер-класс в рамках проекта «Библиоканикулы в парке», а на главной площади состоится игровая программа. Там же в течение недели будут проходить разнообразные концертные выступления.

Для взрослых гостей в Кривякино предусмотрены специализированные занятия. Участники клуба «Активное долголетие» смогут посетить уроки по северной ходьбе с преподавателем. Любителям спорта старше 12 лет предложат занятия по современному мечевому бою на шахматной площадке.

Для организованных групп (по предварительной записи) подготовлены интерактивные программы с мастер-классами для детей от 6 лет: «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», экскурсия «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности». Для посетителей от 12 лет и старше доступна экскурсия «Жемчужина Воскресенска». Запись на все интерактивы и экскурсии ведется по телефону +7 985 698-68-81, также билеты можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» программа распределена по дням. Во вторник запланирована детская игровая программа и встреча в «ИгроКлубе» с настольными играми. В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» для малышей 0+, а для детей от 5 лет — спортивная программа и соревнования по дартсу.

В четверг в «Москворецком» состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+), где дети создадут поделки из подручных материалов и расширят кругозор. Вечером того же дня для любителей активного образа жизни и участников «Активного долголетия» организуют вечер «Ретро-танцы». Парки округа приглашают всех желающих провести время на свежем воздухе.