Занятие по созданию социального кафе провели для школьников в Воскресенске

Практический кейс организовали для учеников гимназии № 1 активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» и сторонники партии. В мероприятии участвовали шесть команд.

Для решения социальной задачи объединилось более 50 школьников. За 10 минут им необходимо было разработать концепцию социального кафе. На презентацию проекта каждой команде выдели по две минуты.

Юноши и девушки совместно разрабатывали проекты заведений, которые могли бы стать комфортным пространством для молодежи младше 18 лет, местом для учебы и отдыха после школы, площадкой для социальных инициатив.

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Анастасия Парахина отметила, что молодежь Воскресенска готова создавать социально значимые проекты и менять округ к лучшему. «Особенно ценно, что школьники учились работать в команде, распределять роли и совместно принимать решения — именно это и есть настоящий тимбилдинг», — подчеркнула Анастасия Парахина.