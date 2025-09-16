Занятие по скандинавской ходьбе пройдет во Фрязине

В округе реализуется инициатива, направленная на поддержание здоровья и активного образа жизни людей старшего поколения. Сегодня во Фрязинском лесопарке состоится бесплатное занятие по скандинавской ходьбе, специально организованное для участников проекта «Активное долголетие».

Занятие начнется в 11:00 у сцены лесопарка. Под руководством тренера фрязинские пенсионеры смогут познакомиться с основами техники скандинавской ходьбы.

«Регулярные тренировки по скандинавской ходьбе принесут огромную пользу для здоровья фрязинцев старшего возраста. Они помогут укрепить кости и суставы, улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также развить мышцы всего тела, способствуя поддержанию физической формы и активному долголетию», — сообщили организаторы.

Участие в проекте «Активное долголетие» доступно для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.