Занятие по профилактике вредных привычек прошло в школе поселка Биокомбината

Семиклассники одной из школ Лосино-Петровского округа поучаствовали в занятии «Умей сказать „Нет“». На нем ребятам рассказали о том, как противостоять чужому давлению. В том числе, когда дело касается принуждения к вредным привычкам.

На уроке детей учили безопасно отказывать в таких случаях, при этом чувствовать себя уверенно и уметь отстаивать свою позицию. Занятие провели медицинский психолог и социальный педагог.

Специалисты отметили, что обсуждаемая проблема носит не столько личный, сколько социальный характер. С ребятами сыграли в игру «Зеркало». В ее рамках определили правовую ответственность к ситуационным задачам.

Ранее мы рассказывали о том, что активисты «Движения Первых» в Лосино-Петровском провели патриотический урок для школьников. Мероприятие приурочили ко Дню Сил специальных операций.