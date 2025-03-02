Активисты в Лосино-Петровском провели патриотический урок для школьников

Активисты «Движения первых» рассказали ученикам Свердловской школы № 2 о патриотизме. Мероприятие приурочили ко Дню Сил специальных операций, который отмечается в России 27 февраля.

Активисты опросили школьников младших классов. Они рассказали ребятам, что патриот — это человек, который гордится страной, любит ее и готов защищать. Волонтеры поведали о значении патриотизма в жизни каждого.

День Сил специальных операций — относительно новый профессиональный праздник российских вооруженных сил. Его учредили 26 февраля 2015 года и приурочили ко дню, когда российские спецподразделения обеспечили безопасное проведение референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Такие уроки направлены на воспитание любви к Родине и формирование чувства гордости за страну.