Активисты в Лосино-Петровском провели патриотический урок для школьников

Активисты «Движения первых» рассказали ученикам Свердловской школы № 2 о патриотизме. Мероприятие приурочили ко Дню Сил специальных операций, который отмечается в России 27 февраля.
Активисты опросили школьников младших классов. Они рассказали ребятам, что патриот — это человек, который гордится страной, любит ее и готов защищать. Волонтеры поведали о значении патриотизма в жизни каждого.
День Сил специальных операций — относительно новый профессиональный праздник российских вооруженных сил. Его учредили 26 февраля 2015 года и приурочили ко дню, когда российские спецподразделения обеспечили безопасное проведение референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.
Такие уроки направлены на воспитание любви к Родине и формирование чувства гордости за страну.
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