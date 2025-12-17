Занятие по пожарной безопасности для дошкольников прошло в Одинцове

Сотрудники 244-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» провели профилактический урок для воспитанников детского сада «Радуга» в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Дошколятам рассказали о повседневной работе службы и разъяснил ключевые правила пожарной безопасности.

Дети узнали, по каким причинам чаще всего возникают пожары и какие простые меры позволяют снизить риск возгораний в быту и общественных местах.

Особое внимание на встрече уделили практической части. Воспитанникам детского сада показали оборудование и специальный инвентарь, который используют при тушении пожаров и проведении спасательных работ. Также ребятам продемонстрировали пожарную автоцистерну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что с января в регионе открыли почти четыре тысячи кружков для детей.