Занятие по основам оказания первой медпомощи провели в Воскресенске

Обучение проходило в актовом зале администрации городского округа. В мероприятии приняли участие активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и сотрудники молодежного центра «Олимпиец».

Профессор Академии региональной безопасности, полковник полиции Юлия Клочко рассказала волонтерам об алгоритмах действий в чрезвычайных ситуациях и поделилась знаниями о психологии поведения толпы. Особое внимание было уделено практическим навыкам оказания первой помощи людям, попавшим в беду.

Участники занятия научились правильно накладывать жгуты и повязки для остановки кровотечений и освоили базовые приемы сердечно-легочной реанимации, отработав их на практике.

Занятие стало важным шагом в формировании культуры безопасности и воспитании активной, социально ответственной молодежи. Участники мероприятия отметили, что приобретенные знания и навыки в любой момент могут оказаться жизненно важными.