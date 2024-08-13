Занятие по нейрографике прошло в центре поддержки бойцов СВО в Серпухове

В Серпухове в центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей совместно с волонтерской группой «Твори добро» прошел мастер-класс по нейрографике. Занятие провела родственница погибшего участника спецоперации Любовь Овчинникова, которая, несмотря на пережитую трагедию, старается помогать другим.

Метод арт-терапии, используемый на мастер-классе, направлен на снятие стресса, преодоление негативных эмоций и обретение внутреннего равновесия. Участники с интересом погружались в процесс творчества, а занятие завершилось чаепитием в теплой дружеской атмосфере.

Глава Серпухова Сергей Никитенко отметил, что жители города — активные, неравнодушные, готовые делиться своим временем и силами, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается.

Общественное волонтерское объединение «Твори добро» уже второй месяц оказывает помощь семьям защитников, предоставляя безвозмездные услуги и поддержку. Занятия проходят два раза в неделю и помогают участникам находить моральную поддержку и общение с единомышленниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».