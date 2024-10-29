Занятие по кулинарии ко Дню бабушек и дедушек провели в Богородском округе

Участники клуба «Активное долголетие» из Богородского округа отметили День бабушек и дедушек. Для них организовали кулинарный мастер-класс и занятие по кибер-безопасности.

Традиционно День бабушек и дедушек отмечают 28 октября. В этот день подарок для участников проекта «Активное долголетие» сделали представители общественности, волонтеры и депутаты Богородского округа.

Они организовали для пенсионеров кулинарный мастер-класс по приготовлению пирогов с фруктовой начинкой. Угощения решили передать бойцам СВО, проходящим реабилитацию в гоститале.

«Область применения знаний и опыта старшего поколения может быть абсолютно разной. А забота и внимание приятны каждому. Надеюсь, что подобного рода акции отныне станут доброй традицией», — сказал депутат Богородского округа Павел Волнов.

Вторым подарком для представителей старшего поколения стало занятие по кибер-безопасности.

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