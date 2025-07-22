Занятие по катанию на коньках провели для пенсионеров в Лыткарине

Участники проекта «Активное долголетие» смогли хорошо провести время и научиться новому. Гостей собрали в ледовом спортивном комплексе «Лыткарино».

Среди участников были люди разных возрастов. А самому старшему из них исполнилось 74 года.

«Катание на коньках — это не только весело, но и полезно для здоровья. Сердечно-сосудистая система работает лучше, настроение улучшается, а энергия бьет ключом!» — рассказали специалисты комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий».

Всего на занятии пришли 11 участников, и все получили массу положительных эмоций.

Занятия для старшего поколения проводят бесплатно по воскресеньям. Присоединиться смогут все желающие. При себе нужно будет иметь социальную карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.