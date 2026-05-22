Занятие по истории славянской письменности прошло в библиотеке в Воскресенске

Познавательный час «Азбука — к мудрости ступенька» был приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. В библиотеке № 1 в Воскресенске собрались учащиеся лицея № 6 имени Н. И. Макарова и почетные гости.

Депутат окружного совета Дмитрий Конюшков рассказал ребятам о значении праздника, о жизни и деятельности создателей кириллицы — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. С момента своего создания славянская азбука претерпела множество изменений, став более доступной и открыв для всех поколений красоту и глубину русского языка.

Учащиеся узнали о том, когда была создана славянская письменность, почему азбука называется кириллицей, а также о значении каждой буквы. Особый интерес у ребят вызвал видеоролик, посвященный созданию славянской азбуки.

В завершение мероприятия школьники приняли участие в увлекательной интерактивной игре «Все о книгах»,

Познавательный час был организован в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».