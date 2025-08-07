Занятие по грудному вскармливанию пройдет в Луховицах 7 августа

В Луховицкой больнице состоится очередное занятие школы материнства, приуроченное к неделе популяризации грудного вскармливания, которая проходит в Московской области с 4 по 10 августа. На занятии выступят ведущие специалисты больницы: неонатологи, акушеры и педиатры.

Они подробно расскажут молодым мамам о пользе грудного вскармливания как для здоровья новорожденного, так и для восстановления организма женщины после родов.

«Кормление грудью является основой хорошего здоровья для новорожденных и родильниц. Грудное молоко — лучший вариант питания для ребенка. Оно содержит антитела, защищающие младенца от инфекции и аллергии, по сравнению с искусственными смесями, легче переваривается, и малыш меньше страдает от газообразования, диареи и запора», — сообщила заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьева.

Она также отметила, что успешная лактация оказывает благотворное воздействие на женский организм, способствуя более быстрому восстановлению после родов и снижению риска развития некоторых заболеваний. Участие в занятии бесплатное, предварительная запись не требуется.

Кроме того, консультации по вопросам грудного вскармливания доступны в женской консультации, расположенной по адресу: улица Мира, дом 39/5. Записаться на консультацию или получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону 8 (496) 636-17-46.