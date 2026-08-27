Занятие по гимнастике провели для пенсионеров в Наро-Фоминском округе

25 августа в доме культуры «Восток» прошло открытое занятие по общеукрепляющей гимнастике для участников проекта «Активное долголетие». Встреча помогла участникам поддержать физическую активность и провести время в кругу единомышленников.

Занятие провела руководитель кружка Дарья Лынова. Начали с плавной разминки под музыку, затем перешли к комплексу общеукрепляющих упражнений. Участники выполняли их в спокойном темпе, нагрузка распределялась равномерно с учетом возрастных особенностей.

Такие занятия помогают поддерживать двигательную активность, гибкость и подвижность суставов. При этом важна именно регулярность: физическая активность становится частью привычного образа жизни.

Проект «Активное долголетие» объединяет разные направления для жителей старшего возраста, а занятия физической культурой — одно из них. Открытый формат дает возможность познакомиться с программой, попробовать упражнения и выбрать подходящий вид активности.