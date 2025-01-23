Занятие фитнесом провели для участников «Активного долголетия» в Орехово-Зуеве

Активные пенсионеры из Орехово-Зуева поучаствовали в тренировке на открытом воздухе. Его провела дипломированный фитнес-тренер Екатерина Тюрина.

Тренировка состоялась в парке «Меланж» в городе Куровское в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Участниками занятия стали 20 человек. Самой старшей из них — 74 года.

На мастер-классе участники познакомились с дыхательными упражнениями, разработали суставы и связки. Такие занятия на свежем воздухе являются отличной профилактикой застойной пневмонии.

Отметим, что все занятия, которые проводят для участников «Активного долголетия», всегда адаптируют под потребности людей серебряного возраста.

Ранее мы рассказывали о том, что в Центре культуры и досуга «Мечта» в Орехово-Зуеве провели бал-карнавал для участников «Активного долголетия».