Бал-карнавал для участников «Активного долголетия» прошел в Орехово-Зуеве

В Центре культуры и досуга «Мечта» в Орехово-Зуеве состоялся традиционный Новогодний бал-карнавал для участников программы «Активное долголетие». Праздник собрал энергичных и жизнерадостных пенсионеров, которые с удовольствием окунулись в атмосферу веселья, смеха и танцев.

Новогодний бал стал отличным поводом для встречи и радостного общения. Никто из гостей не остался в стороне — все активно участвовали в конкурсах, танцах и праздничной программе.

Особую атмосферу вечеру придали поздравления Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг нарядной елки, а также конкурс на лучший костюм. Гости проявили фантазию и креативность, удивив всех своими необычными образами. Этот праздник позволил участникам вспомнить детство и подарил множество ярких эмоций.

Новогодний бал-карнавал стал еще одним доказательством того, что современные пенсионеры ведут активную и насыщенную жизнь, полную радости и вдохновения.