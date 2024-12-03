Занятие для школьников по оказанию первой медпомощи провели в Балашихе

В гимназии № 11 городского округа Балашиха для девятиклассников прошел семинар по оказанию первой медицинской помощи. Занятие по реанимации на имитационном манекене провел врач Балашихинского родильного дома Денис Мещеряков.

Мероприятие провели в рамках программы «Единой России» «Сестринское дело». Ее разработали для того, чтобы повысить медицинскую грамотность молодежи. Занятие посетила региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова.

«Первая помощь — это комплекс срочных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья человека до приезда „скорой помощи“ при несчастных случаях, травмах и других состояниях. На семинаре ребята получили ценные знания и практические навыки, которые помогут спасти жизнь в экстренных ситуациях», — подчеркнула она.

Школьникам рассказали, как оказать первую помощь человеку без сознания, что делать и как вести себя в экстренной ситуации. Ребята научились правильно оценивать состояние пострадавшего. Учащиеся гимназии № 11 смогли задать медикам все интересующие вопросы и получить ответы.

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