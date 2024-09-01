Зампред правительства Подмосковья Мурашов поздравил жителей региона с 1 Сентября

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Сегодня начинается новый учебный год, который наполнен увлекательными уроками, проектами и запоминающимися моментами. По случаю праздника жителей Подмосковья поздравил зампред правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Он отметил, что сегодня на пороге нового этапа жизни стоят тысячи первоклассников Подмосковья, подчеркнув, что именно в школе ребята смогут обзавестись новыми друзьями, приобрести ценный опыт и взглянуть на мир с новой стороны. Мурашов пожелал, чтобы эти 11 лет подарили учащимся множество ярких эмоций и достижений.

«Уважаемые учителя и родители, ваша работа — это величайший труд, который требует терпения и любви. Желаем вам сил и мудрости в этом учебном году», — добавил Мурашов.

В заключение он призвал всех учеников с каждым уроком и каждой книгой раскрывать новые горизонты, не бояться мечтать, задавать вопросы и делать ошибки, ведь учителя и родители всегда рядом, готовые помочь и направить на верный путь.

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Petrov Sergey/news.ru

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