Зампред правительства Мурашов поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обласи

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов поздравил жителей региона с Днем России. Он отметил, что этот праздник напоминает о преемственности поколений и об ответственности граждан страны за завтрашний день.

По его словам, главная сила нашей страны — это люди, которые в ней трудятся и живут.

«Желаю для каждого из нас активной созидательной работы и новых побед во благо Родины! С Днем России!» — поздравил жителей Подмосковья Мурашов.

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