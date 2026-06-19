Зампред правительства Московской области назвала главные символы промышленности региона

По словам Екатерины Зиновьевой, если бы ей предложили три предмета, которые отражают промышленность Московской области, то она выбрала бы макет космического корабля, электронную плату и фармацевтический продукт.

«Если бы мне предложили заполнить капсулу времени, положив туда три предмета, символизирующих промышленность Московской области, я бы, во-первых, поместила туда макет космического корабля... Во-вторых, электронную плату или какой-то компонент микроэлектроники... И в-третьих, фармацевтический продукт — например, упаковку витаминов или таблеток. Ведь Подмосковье — один из центров фармацевтической промышленности России», — пояснила Екатерина Зиновьева.

Также зампред отметила, что сейчас в Подмосковье активно развивается направление робототехники. В будущем у региона может появиться еще один промышленный символ — робот.

Кроме того, Екатерина Зиновьева рассказала, какой подмосковной продукцией пользуется в повседневной жизни. Она предпочитает косметику Librederm и Aravia, а также продукцию R.O.C.S. А утром любит выпить чашечку кофе от «Кофейни на паяхъ». Подробнее об этом можно прочитать в материале «Российской газеты» [от косметики до лифта](https://rg.ru/2026/06/18/reg-cfo/ot-kosmetiki-do-lifta.html).