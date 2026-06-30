Замминистра строительного комплекса Подмосковья поделился опытом цифровизации строительства

30 июня в Доме Правительства Московской области прошло мероприятие, на котором заместитель министра строительного комплекса региона Сергей Крылов поделился опытом внедрения цифровой вертикали строительства с коллегами из Новосибирска.

Сергей Крылов рассказал о комплексной системе управления строительными проектами в Московской области, основанной на проектном подходе. Девять проектных команд работают в еженедельном ритме, а персональная ответственность лидеров помогает удерживать высокую дисциплину исполнения.

Особое внимание было уделено цифровой вертикали строительства — единой мастер-системе, которая объединяет данные от этапа предпроектной подготовки до ввода объекта в эксплуатацию. Благодаря параллельности процессов сроки проектирования сокращены до 32 дней, а сроки строительства школ — до 120 дней.

«Внедрение цифровой вертикали и проектного управления позволяет системно сокращать сроки строительства, повышать качество исполнения контрактов и обеспечивать ввод объектов в эксплуатацию строго в срок. Сквозная цифровизация обеспечивает прозрачность процессов, контроль качества в реальном времени и повышение эффективности работы подрядчиков», — подчеркнул Сергей Крылов.

Коллегам из Новосибирска представили ключевые элементы системы: цифровой стройконтроль, электронный документооборот, градостроительное планирование, финансовые процессы и инструменты оптимизации сроков. Участники отметили практическую ценность подхода и выразили заинтересованность в его адаптации для региональных задач.

Подмосковный Минстройкомплекс продолжит обмен опытом с регионами, развивая цифровые инструменты и совершенствуя процессы управления строительством.