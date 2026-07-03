Замминистра социального развития Московской области посетил социальный центр «Орехово-Зуевский»

Заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов 2 июля побывал в социальном центре «Орехово-Зуевский». Он осмотрел детские реабилитационные отделения, клубы «Активное долголетие», интеграционные мастерские «Империя ремесел» и проект сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью.

Во время визита Ермилов ознакомился с программами помощи детям раннего возраста, поддержки людей старшего поколения и молодых инвалидов. В филиале центра на улице Мадонская в Орехово-Зуеве он увидел, как работают с участниками проекта «Активное долголетие». Для них организованы занятия спортом, творчеством, иностранными языками, театральным искусством и современными технологиями.

В Куровском заместитель министра узнал о работе отделения социальной реабилитации, где жители старшего возраста проходят комплексные оздоровительные программы. В это же здание входит детское реабилитационное отделение, где помощь получают дети с ограниченными возможностями здоровья.

Одной из ключевых точек визита стали интеграционные мастерские «Империя ремесел» в селе Ильинский Погост. Проект был создан для социальной и трудовой адаптации молодых людей с инвалидностью. Сейчас в мастерских работают 16 профильных отделений, где более 110 молодых людей осваивают швейное дело, декоративно-прикладное творчество, деревообработку и другие направления.

Особое внимание в социальном центре уделяют развитию самостоятельности молодых людей с инвалидностью. Для этого в поселке Мисцево реализуется проект сопровождаемого проживания. В специально оборудованном доме участники программы учатся готовить, вести домашнее хозяйство, распоряжаться финансами и принимать самостоятельные решения.

«Орехово-Зуевский округ является флагманом среди комплексных социальных учреждений региона. Такого количества направлений работы нет практически нигде», — отметил заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов.