Замглавы Зарайска победил в предварительном голосовании «Единой России»

Станислав Шруб, заместитель главы Зарайска, победил на предварительном голосовании в Московскую областную Думу от Егорьевского округа. Он является членом местного отделения «Единой России».

До работы в администрации Станислав Шруб руководил компанией, работал с землей, открыл ферму, служил командиром взвода. Учился на строителя и оценщика недвижимости.

В администрации округа работает с 2026 года, курирует жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. Станислав Шруб лично выезжает на проблемные места, общается с жителями, контролирует устранение проблем. Недавно в деревне Пронюхлово оперативно решили проблему с засором трубы.

«Приятно, когда представители власти слышат и быстро реагируют на проблемные вопросы», — отметила жительница Наталья Федорова.

Станислав Шруб участвует в субботниках, помогает ветеранам и многодетным, собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО. Работа ведется в рамках народной программы «Единой России» — благоустройство дворов, ремонт дорог, создание общественных пространств.

«Я здесь живу, много общаюсь с людьми и вижу все изнутри. Работаем не для формального отчета, а по наказам жителей. Благодарю всех, кто поддержал меня на голосовании. Для меня это про доверие», — сказал Станислав Шруб.