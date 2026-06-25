Замглавы Воскресенска провел встречу с членами «Активного долголетия»

Для участников губернаторского проекта «Активное долголетие» и получателей социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» 25 июня прошла встреча в формате выездной администрации. Заместители главы округа, депутаты и профильные специалисты разобрали вопросы, волнующие долголетов.

Среди тем — благоустройство и ремонт дорог, вывоз мусора, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание придомовых территорий, водоснабжение, газоснабжение, транспортное обслуживание и социальная поддержка. Часть вопросов решили на месте, остальные взяли в работу.

«Благодарю участников „Активного долголетия“ за активность, неравнодушие и любовь к Воскресенску. Ваши предложения помогают нам видеть, на что обратить внимание, и вместе делать город лучше. Продолжим проводить встречи в формате выездной администрации. Важно, чтобы каждый житель знал: его голос слышат, а вопросы не остаются без ответа», — сказал глава округа Алексей Малкин.