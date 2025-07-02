Замглавы Воскресенска Мария Степанова стала победителем областного конкурса

Итоги 17-го конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» подвели накануне в Доме Правительства Подмосковья. Второй год подряд победу в номинации «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» региона одержала заместитель главы городского округа Воскресенск Мария Степанова.

В этом году участие в конкурсе приняли представители из 42 муниципалитетов, а в финал вышли 27 сильнейших участников. Они соревновались в девяти номинациях, охватывающих все сферы деятельности — от экономики и социальной сферы до ЖКХ и градостроительства.

Награды победителям вручали вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная, заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов и глава Совета муниципальных образований Московской области Сергей Мужальских.

На торжественном мероприятии также отметили топ-50 проектов региона на муниципальной премии «Служение». Начальник отдела промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации Воскресенска Наталья Андреева награждена за заслуги в развитии местного самоуправления почетной грамотой Совета муниципальных образований Московской области. Благодарственное письмо вручили заведующей дома культуры «Хорлово» Ларисе Соболевой.