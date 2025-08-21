Замглавы Солнечногорска проверил капремонт котельной в поселке Голубое

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск подходит к финалу капитальный ремонт котельной в поселке Голубое. Заместитель главы муниципалитета Леонид Степанов после проверки энергообъекта рассказал о ходе работ.

По его словам, три котла уже ввели в эксплуатацию, а оборудование на пять МВт подключают к шкафам управления.

«Уже на следующей неделе на них запланировано проведение пуско-наладочных работ. Благодаря модернизации котельной будет обеспечена бесперебойная работа систем центрального отопления и горячего водоснабжения. Качество коммунальных услуг повысятся для порядка 7,5 тысячи жителей», — отметил Леонид Степанов.

Котельная в Голубом обеспечивает теплом 10 многоквартирных домов и шесть социальных объектов. Ранее здесь выполнили ремонт кровли, установили систему химводоподготовки и заменили неисправный циркуляционный насос. Все новое оборудование российского производства.

Работы выполняются в рамках государственной программы по модернизации системы теплоснабжения при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.